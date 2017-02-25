بثمانِ أهداف بايرن ميونيخ يسحق هامبورج

وكالات – فجر

احتفل بايرن ميونيخ بوصول مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، بعدما عزز صدارته لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه الكاسح 8 / صفر على ضيفه هامبورج اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وعلى ملعب أليانز أرينا، افتتح النجم التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وعاد ليفاندوفسكي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدفين الثالث والرابع لبايرن في الدقيقتين 42 و54، ليرتدي ثوب الإجادة في اللقاء بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، ويتقاسم صدارة ترتيب هدافي بوندسليجا مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم دورتموند برصيد 19 هدفا لكل منهما.

وأضاف ديفيد ألابا الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 56، فيما تكفل (البديل) كينجسلي كومان بإحراز الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 65 و69، قبل أن يختتم روبن مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة .87

وواصل بايرن بهذا الفوز الكاسح مسلسل تفوقه على هامبورج بعدما حقق انتصاره الثالث والستين مقابل 22 تعادلا و19 خسارة خلال مواجهاتهما المباشرة.

كما صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب تعادل الفريق 1 / 1 مع مضيفه هيرتا برلين في المرحلة الماضية للبطولة.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق اليوم أكبر انتصار له في المسابقة هذا الموسم، إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد هامبورج عند 20 نقطة، في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وكان كارل هاينز رومينيجيه نائب رئيس بايرن قد قام بتكريم أنشيلوتي قبل انطلاق المباراة، احتفالا بالحدث التاريخي في المشوار التدريبي للمدرب الإيطالي الذي يمتد 22 عاما تقريبا.