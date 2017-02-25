فوز الفلسطيني “يعقوب شاهين” بلقب أرب أيدول للموسم الرابع

متابعات – فجر

إستطاع المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين أن يُثبّت خطاه الفنية طوال مسيرته في الموسم الرابع من برنامج Arab Idol، حيث تُوِّجَ الفائز بلقب “محبوب العرب” بعد منافسةٍ بينه وبين أمير دندن وعمار محمد في المثلث الذهبي، في حلقتين حلّ عليهما الفنانين محمد عساف وشيرين عبد الوهاب ضيفين مميّزين.

وظلّ يعقوب متابعاً في مسيرته صعوداً ورافقته تعليقات إيجابية جدّاً من لجنة التحكيم، التي أثنت على صوته وموهبته والأداء المتقن الذي حصد إعجاب الملايين.

وفي أول تصريح له، شكر عائلته وأصدقاءه وأبناء بلده الذين وقفوا إلى جانبه وصوّتوا له طوال تلك الفترة، وأهدى هذا الفوز إلى بلده الذي يُعاني مشاكل إجتماعية- سياسية عديدة، وأثبت أنّ Arab Idol هو إحتفال بالفن والموسيقى وتنوّع الثقافات، وإستطاع لمّ شمل بلاده ومحبّيه.