الجبير يؤكد في بغداد دعم المملكة لوحدة واستقرار العراق

متابعات – فجر :

بدأ وزير الخارجية عادل الجبير اليوم زيارة إلى بغداد، والتقى لدى وصوله نظيره إبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية، قبل التقاء رؤساء الوزراء حيدر العبادي والجمهورية فؤاد معصوم ومجلس النواب سليم الجبوري.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الزيارة تأتي لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، مشدداً على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار العراق.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إن “العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة”.

وأضاف “علينا أن نستحث الخطى ونستمر بالحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لبناء علاقات قوية تكون مرتكزاً استراتيجياً لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة”.

والتقي الأستاذ عادل الجبير في وقت لاحق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وأجرى معه مباحثات تناولت ملفات مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات المنطقة.

إلى ذلك عد رئيس كتلة الحل البرلمانية النائب محمد الكربولي، زيارة وزير الخارجية إلى العراق بأنها تأكيد لعمق العراق العربي وفرصة ثمينة لتجسير العلاقة وإعادة بناء الثقة بين البلدين.

وأضاف الكربولي: إن تزامن هذة الزيارة مع انتصارات العراق على الإرهاب يعطي رسالة إيجابية عن رغبة الأشقاء العرب، ويوكد دعمهم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب الدولي.

وأكد النائب محمد الكربولي أن الفرصة مواتية لحكومة العبادي لإعادة العراق لحضنه العربي، واستثمار الدعم العربي لإعادة بناء ما دمره الإرهاب.

ودعى القوى السياسية كافة إلى التعاطي بإيجابية مع مبادرة المملكة العربية السعودية، لما فيه مصلحة العراق.