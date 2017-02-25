شرطة القطيف تحقق في إحراق بنك بالمنطقة

متابعات – فجر :

اشتعلت النيران في ساعة مبكرة من فجر اليوم في فرع أحد البنوك بمحافظة القطيف، ما تسبب في احتراق غرفة، وصراف آلي، وحدوث ضرر في محتويات البنك، والحادث الذي تواجدت فيه سيارات الدفاع المدني أحرق جانبا من الواجهة.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها “الرياض” إلى وجود شبهة جنائية تقف خلف الحريق حسب المعاينة الأولية للحادثة، وهو ما أكده حارس البنك الذي أفاد بقيام مجهولين بالحضور للموقع وإضرام النار والهروب من المكان بشكل سريع.

من جهته ذكر الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: “عند الثانية والربع من صباح يوم السبت بلغت شرطة محافظة القطيف بمباشرة الدفاع المدني لإخماد حريق بداخل غرفة جهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة على شارع أحد بمحافظة القطيف، أسفر عنه تلفيات خارجية بالغرفة وجهاز الصرف الآلى وللاشتباه في جنائية الحريق جراء ما تم العثور عليه من آثار لمواد بترولية بالموقع، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والكشف عن ملابساته”.

وتأتي الحادثة في سياق حوادث سابقة شهدتها بنوك في المحافظة، آخرها في سوق مياس الشعبي، وحوادث سطو على الصرافات من ضمنها قضية السطو التي حصلت على سيارة لنقل الأموال.