أمانة حائل تضبط لحوم مجهولة المصدر

واس – فجر :

تمكنت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية وسط المدينة من ضبط ملحمة تسوق أنواعاً من اللحوم مجهولة المصدر يديرها عدداً من العمالة الوافدة وتبيع لحوم أبقار مستورده ومبرده على أنها لحوم حاشي وأغنام بلدي طازج ويتم تتبيلها وتجهيزها بأسياخ تستخدم للشواء في الرحلات البرية وذلك خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرقة المسائية لبلدية وسط المدينة .

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل أنة تم مصادرة اللحوم المضبوطة، وإحالتها إلى إدارة المسالخ لاستكمال إجراءات التحقيق والكشف عليها لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه ، كما تم استبعاد احد العمالة لعدم وجود شهادة صحية مؤكداً أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات والمخالفات وفق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها.

وأضاف المركز الإعلامي أن الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها فرق الرقابة الصحية ببلديه وسط المدينة برئاسة الدكتورعايد بن عواد تأتي امتداداً لتوجيهات أمين منطقه حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس والتي تشدد على الاهتمام والتركيز على الصحة العامة كون صحة المواطن والمقيم خط أحمر لا يمكن تجاوزه.