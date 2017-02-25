مبادرة صحية بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة للفحص على الكلى

متابعات-فجر:

انطلقت مساء أمس الجمعة بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة مبادرة صحية تعنى بالفحص على الكلى موجهة للجالية المليبارية ، حيث تم تقديم خدمة الفحص بالشراكة مع مجمع العبير الطبي ، وتم الإعلان عنها مسبقاً بمختلف الوسائل بما فيها القنوات الفضائية المتحدثة بلغاتهم .

وتعد هذه الفعالية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة ولمدة يوم واحد إحدى المبادرات الجماهيرية المتميزة التي يقيمها المكتب ما بين فترة وأخرى استغلالا لموقعه المتميز في قلب المدينة الصناعية الثانية التي تضم أكثر من 120.000 عامل من مختلف الجنسيات والديانات .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري أن هذه المبادرة المباركة تظهر الوجه الانساني المشرق للإسلام في اهتمامه بالإنسان والحفاظ على صحته ، كما أنها تقدم الاسلام بصورة عملية لغير المسلمين مما تجعلهم يعيشونه واقعا ملموساً .

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الشراكة الاستراتيجية التي يحقق من خلالها المكتب رسالته الدعوية أكثر من 550 شخصاً تم إجراء الفحص عليهم بتنظيم متميز من مختلف إدارات المكتب .