جزر البهاما…والاسترخاء والترفيه المتنوع

متابعات-فجر:

تعد جزر البهاما واحدة من الوجهات السياحية الرائعة التي تلبي كافة الأذواق والاختيارات، تقع في المحيط الأطلسي الشمالي، وتتألف من أكثر من 700 جزيرة، فهناك ستجد الشواطىء الرائعة وفرص الاسترخاء والترفيه المتنوعة.. حتى إن زيارة واحدة لن تكفي لاستمتاعك.

كما أن جزر البهاما لديها الكثير من الشواطئ الجميلة ذات المياه الواضحة والرمال البيضاء البكر، ولا يهم أين تقيمفمن السهل دائما العثور على شاطئ يناسب اختياراتك حيث يمكنك السباحة، وممارسة كافة الرياضات المائية، إذ تتكون البهاما من مئات الجزر، وتقدم العديد من الشواطئ الخلابة التي لا تقارن.

وإن كنت من محبي الصيد ، فسوف تتمنى السفر إلى جزر البهاما عاما بعد أخر، حيث تقدم شواطئها عددًا من خيارات الصيد المختلفة التي من شأنها أن تعطيك فرصة لصيد مجموعة من الأسماك الرائعة، وتشمل مارلن، الواهو، كينغ فيش، التونة، الهامور، وغيرها الكثير.