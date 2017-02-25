ضبط تجمع لشرب الشيشة والشواء على كورنيش الخبر

متابعات _فجر

ضبطت بلدية مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، عدد من المخالفين بعد قيامهم بإشعال النار بغرض الشواء وشرب الشيشة على كورنيش الخبر.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية بنشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للمضبوطات التي تضمنت أكثر من حاوية مُلئت بالفحم المشتعل استعدادًا لشرب الشيشة والشواء، وكذا أدوات شرب الدخان.

ودعت الأمانة، جميع المواطنين والمقيمين لحفظ المكتسبات الوطنية، وعدم تشويه المرافق العامة والمتنزهات بمخالفات إشعال النار لأي غرض كان.

وعبّر عدد من المعلقين على تغريدات الأمانة، عن اتفاقهم معها في منع الشيشة، إلا أن كثيرًا منهم قالوا إن الشيّ ليس له بديل، مطالبين بتوفير أماكن يُسمح فيها بممارسة الشواء تكون مجهزة ومراقبة، داعين إلى اتباع ما نفذته الجبيل بهذا الخصوص، وليس فقط الاكتفاء بالمنع والحظر.