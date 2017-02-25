بلدية بارق تغلق 15 محلاً تجارياً مخالفاً

متابعات _فجر

تمكنت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق والنظافة العامة، من إغلاق أكثر من ١٥ محلاً تجاريا لمخالفته للأنظمة المعمول بها.

واوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي: ‘‘إن مراقبي قسم رقابة الأسواق قاموا بجولات ميدانية على المحال المهنية خلال اليومين الماضيين، وتم إغلاق أكثر من ١٥ محلاً لمخالفتها الأنظمة ومزاولة الأنشطة بدون تطبيق الاشتراطات المهنية‘‘.

وأضاف أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق أصحابها، في حال عدم استكمال الاشتراطات وسيتم استمرار الجولات الميدانية، موضحا أنه لن يتم التهاون مع المحال المخالفة.