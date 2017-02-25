اصابة طفل إثر انقلاب صهريج بحي الرصيفة في مكة

متابعات _فجر

تعرض طفل لإصابات بليغة، بعد تعرُّضه للدهس من جراء تدحرج صهريج لنقل الماء من داخل حي الرصيفة بمكة المكرمة ، فيما تم التحفظ على سائق الصهريج، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وقال الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد المهندس فوزي الأنصاري، أن الحادث وقع نتيجة انقلاب صهريج لنقل الماء، ثم تدحرجه، تحديدًا خلف حديقة حي الرصيفة؛ ما أدى إلى دهس طفل، يبلغ من العمر 13 عامًا من الجنسية الإفريقية؛ تم نقله إلى المستشفى، ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.

وأوضح العقيد الأنصاري بأن مرور العاصمة المقدسة تحفَّظ على السائق، وهو من الجنسية البرماوية، ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة حيثيات الحادث، وتطبيق الأنظمة المرورية حيال ذلك.