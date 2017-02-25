امن حائل يضبط 40 متسولا بينهم 9 مواطنين

متابعات _فجر

تمكنت الجهات الأمنية بحائل، من القبض على 40 متسولا، بينهم ٩ مواطنين، و 31 وافدا آخرين بينهم أطفال، وضُبطت بحوزتهم مبلغ ٣٠٨٤ ريالاً، سيتم تحويلها إلى الجمعيات الخيرية بمدينة حائل.

جاء ذلك في إطار حملة مكافحة التسول التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية التي بدأت منذ تاريخ ١٤٣٨/٥/٧ .

‏‎ومن جانبه ، قال المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العيَّاد ‘‘إنّ حملة مكافحة التسول مستمرة بتعاون شرطة المنطقة والجوازات من إنجاح الحملة واستمراريتها، وبدء الجوازات في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيداً لترحيلهم‘‘ مؤكداً بأن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كلياً، كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لاستمرارية الحملة.

‏‎ وتابع، بتعاون الجهات الأمنية مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيتم القضاء على هذه الظاهرة بمشيئة الله، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.