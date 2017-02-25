كلية المسجد النبوي تستأنف الدورة العلمية في العلوم الشرعية

واس _فجر

أعلنت كلية المسجد النبوي عن استئناف الدورة العلمية التأصيلية في العلوم الشرعية ، ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة تسعة أسابيع ، داخل المسجد النبوي في توسعة الملك فهد الشمالية .

وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد الخضيري أن من مميزات هذه الدورة الدراسة داخل المسجد النبوي أنها على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية المسجد النبوي ، مضيفاً أنه سيتم بث الدورة وعرضها في مصلى النساء ، كما أنه سيتم نقل الدورة عبر موقع المسك الإلكتروني .

يذكر أن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحث على تكثيف الجهود والاهتمام الدائم والحرص على الكليات والمعاهد وتسخير كافة الامكانيات لهم ، إضافة إلى أن الكلية تقدم عددا من البرامج والدروس الأسبوعية وبشكل مستمر لزوار المسجد النبوي الشريف على مدار العام .