“وزارة الصحة” لاصحة لما تردد حول استبعاد 2100 مدير سعودي

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الصحة لاصحة لما تردد عن استبعاد لـ2000 مدير مركز صحي بأجانب، بعد إخفاقهم في التقييم الذي أجرته لهم قبل أشهر. وتعليقاً على خبر وهاشتاق في “تويتر” قالت الصحة: “‏لا صحة لما يتم تداوله حول: ‫#الصحه_تستبعد_2100 مدير_سعودي”.