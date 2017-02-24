“وزارة الصحة” لاصحة لما تردد حول استبعاد 2100 مدير سعودي

متابعات-فجر :
أعلنت وزارة الصحة لاصحة لما تردد عن استبعاد لـ2000 مدير مركز صحي بأجانب، بعد إخفاقهم في التقييم الذي أجرته لهم قبل أشهر. وتعليقاً على خبر وهاشتاق في “تويتر” قالت الصحة: “لا صحة لما يتم تداوله حول: #الصحه_تستبعد_2100 مدير_سعودي”.
متابعات-فجر :
أعلنت وزارة الصحة لاصحة لما تردد عن استبعاد لـ2000 مدير مركز صحي بأجانب، بعد إخفاقهم في التقييم الذي أجرته لهم قبل أشهر. وتعليقاً على خبر وهاشتاق في “تويتر” قالت الصحة: “لا صحة لما يتم تداوله حول: #الصحه_تستبعد_2100 مدير_سعودي”.
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