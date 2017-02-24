“ترامب” يشن هجوماً على وسائل الإعلام

متابعات-فجر :

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام، في تصريحات لجمع من الناشطين المحافظين خارج واشنطن، أمس الجمعة، مشدداً على اتهامه لبعض قطاعات الصحافة بأنها “العدو”.

وأمام “مؤتمر العمل السياسي للمحافظين”، قال ترامب، “إننا نحارب الأخبار الزائفة. إنها زائفة، كاذبة، وأضاف: “هؤلاء أعداء الشعب”.

واتهم “وسائل الإعلام المزيفة” باختلاق المصادر، واستنكر استخدام مصادر لا تتم تسميتها.

وقال ترامب إن حماية الدستور الأمريكي لحرية الصحافة أيضاً “يعطينا الحق في انتقاد الأخبار الزائفة وانتقادها بشدة”.

وكان المؤتمر يعد مقياساً تقليدياً لموقف القاعدة الشعبية المحافظة للحزب الجمهوري من عدد من القضايا الرئيسية، وفرصة للناشطين والطلاب وصانعي السياسات للتواصل.

واصطدم ترامب خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين العام الماضي مع الجمهوريين التقليديين والمحافظين، ومن بينهم كثيرون شككوا في تمسكه بعقيدة الحزب ودعموا خصوماً له كعضو مجلس الشيوخ تيد كروز.

ومنذ أن أصبح المرشح الجمهوري للرئاسة، وتولى منصبه الرئاسي، قام ترامب بتغيير عقيدة الجمهوريين في قضايا مثل الدعم للتجارة الحرة.

ويمكن أن يوفر هذا التجمع مقياساً هاماً لمدى شعبية ترامب بين كتلة رئيسية من الناخبين الجمهوريين.