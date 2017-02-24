قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز “وزير الأوقاف” الفلسطيني

واس-فجر :

احتجزت قوات الاحتلال اليوم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس وجميع المرافقين له بعد انتهائه من جولته التفقدية لمساجد محافظة نابلس وعودته لمحافظة قلقيلية .

وقال ادعيس في تصريح له اليوم : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت سيارته وأنزلته منها وباشرت عمليات التفتيش التي انتهت بمصادرة أجهزة من داخل المركبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعمدت إيقافه لفترة تزيد عن الساعة وهذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا وبخاصة بعد ما جرى اليوم بعد صلاة الجمعة في الخليل من اعتداء على المسيرة السلمية المنددة بمجزرة الحرم الإبراهيمي، والمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي .