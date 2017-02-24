“العدل الأمريكية” الحكم بالسجن 11 عاماً لسائق سيارة أجرة بتهمة الانضمام لتنظيم “داعش”

متابعات-فجر :

قالت وزارة العدل الأمريكية،أمس الجمعة، إن رجلاً كان يعمل سائق سيارة أجرة في فرجينيا حكم عليه بالسجن 11 عاماً، لمحاولته مساعدة رجل آخر على الانضمام لتنظيم داعش المتشدد في سوريا. وكان محمود أمين محمد الحسن (26 عاماً) من وودبريدغ اعترف في أكتوبر أنه نقل بسيارته جوزيف حسن فاروق إلى ريتشموند بفرجينيا في يناير 2016.وأضافت الوزارة في بيان أن فاروق خطط للتوجه جواً من ريتشموند إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف داعش على أن يتبعه الحسن في موعد لاحق.وألقي القبض على فاروق- الذي أعطاه الحسن مالاً- في مطار ريتشموند. كما اعترف الحسن وهو مهاجر سوداني بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).ويأتي اعتقال الرجلين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لمنع الأشخاص من الانضمام لداعش التي تسيطر على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا وكذلك على جزء من مدينة الموصل في العراق.وجاء في البيان أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أنتوني ترينجا في فرجينيا حكم بالسجن 11 عاما على الحسن. وبجانب الحكم بالسجن حكم ترينجا بإخضاع الحسن للمراقبة لمدة عشر سنوات بعد الإفراج عنه.وأقر فاروق بالذنب في محاولة الانضمام لداعش وحكم عليه في يوليو بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام.