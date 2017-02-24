إنقاذ طفلة احتجزت وسط غسالة ملابس بالعارضة

متابعات – فجر :

انتهت مغامرة طفلة إلى احتجازها في وسط غسالة ملابس في غفلة من ذويها بمنزلهم اليوم الجمعة بمحافظة العارضة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ احتجاز طفله داخل غسالة ملابس بمحافظة العارضة وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة احتجاز طفلة داخل نشافة غسالة ملابس وتم إخراجها من قبل الفرقة وهي بصحة جيدة.

وحذر المتحدث بالدفاع المدني بجازان من ترك الأطفال دون مراقبة قرب الأجهزة الكهربائية مطالبا بمتابعتهم حتى لا يتعرضوا إلى حوادث أو إصابات خطرة.