سقوط العشرات من عناصر الميلشيا الانقلابية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار

واس – فجر :

سقط عشرات القتلى والجرحى من ميلشيا الحوثي الانقلابية خلال معارك عنيفة اليوم شنتها قوات المقاومة الشعبية اليمنية في منطقة القدم بمديرية عتمة في محافظة ذمار.

وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية بمديرية عتمة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن رجال المقاومة تمكنوا من تدمير عربة عسكرية تابعة للحوثيين ومحاصرة أخرى في منطقة المقبول، وقال المصدر: إن معارك عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية والميليشيا الانقلابية في عدد من مناطق المديرية هما منطقتي ” القدم والمقبول ” سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وتم أسر عدد آخر من عن عناصر الميلشيا.