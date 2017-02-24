50 % من متصفحي الإنترنت معرّضون لخطر التتبع الخبيث

متابعات – فجر :

على الرغم من البطئ في التنفيذ، إلا أنَّ الإنترنت يسير بخطى منتظمة في اتجاه الأمان السيبراني، إذ أعلنت “غوغل” و”موزيلا” أخيراً أن 50% من المواقع التي يتم تصفحها عبر متصفحي “كروم” و”فايركوكس” مشفّرة بتقنية HTTPS، وهو بروتوكول التشفير الأكثر أماناً من HTTP.

وأوضح الخبراء التقنيون، أنَّه تكمن أفضلية HTTPS في تشفير البيانات بين الجهازين المرسل والمستقبل. ففي عملية شراء من متجر على الإنترنت، مثلاً، يتفق الجهازان، خادم المتجر الإلكتروني، والحاسوب الخاص بالمشتري، على “كود” تُشفّر على أساسه بيانات المشتري البنكيّة.

وأبرزوا أنّه “إذا حاول مخترق التوصل إلى هذه البيانات أثناء عملية الشراء وتبادل البيانات، تظلّ غير مفهومة حتى وإن نجح في الحصول عليها، لأن الشفرة مشتركة فقط بين طرفي الاتصال الأصليين”.

يذكر أنَّ عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت لازالت تستخدم بروتوكول HTTP، الذي يفتح المجال أمام محاولات “التتبع الخبيث”، والتصنّت، وإدخال المحتوى الخبيث على مواقع الإنترنت، والأساليب الأخرى لسرقة البيانات الشخصية.