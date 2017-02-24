نجاح عملية معقدة لمصاب في حادث مروري بمستشفى عرعر

فجر – متابعات :

أجرى فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري، حيث استقبل المستشفى مريض عظام محول من مستشفى القريات العام إثر حادث مروري، وكان يعاني كسرًا مفتتًا بالثلث العلوي لعظمتي الساق ممتدًا إلى سطح مفصل الركبة اليمنى، وبعد معاينة المريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة تقرر إدخاله قسم العمليات.

وتم إجراء عملية تثبيت الكسر بواسطة شريحة تشريحية ذاتية الغلق لأعلى عظمة الساق، وعلى الرغم من صعوبة الكسر، إلا أن العملية كُللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت قرابة الساعتين، والمريض الآن حالته مستقرة بفضل الله .