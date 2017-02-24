الهلال يُكثف تحضيراته للريان بمشاركة سالم الدوسري

فجر – متابعات :

واصل الهلال عصر اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية، تحضيرًا لمواجهة ضيفه الريان القطري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وتركّزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- عددًا من التدريبات البدنية المتنوّعة، قسم بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز الفريق إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة الأولى تدريبات بدنية، ومناورة على جزء من مساحة الملعب، في الوقت الذي خاضت فيه المجموعة الثانية مناورة على كامل مساحة الملعب مع الفريق الأولمبي لكرة القدم، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

وشارك اللاعب “سالم الدوسري” عصر اليوم الجمعة في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه اللياقي، ومن المقرر أن يؤدي الفريق عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد السبت تدريباته؛ تحضيرًا لمواجهة الريان القطري.