“وج” إلى دور الثمانية في كأس الملك

متابعات – فجر

تأهل فريق وج إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على فريق هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وكان هجر هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب محمد المسيند في الدقيقة 16 من الشوط الثاني، قبل أن ينتفض وج ويسجل هدف التعادل قبيّل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق اللاعب بيتر ويسر.

وأضاف وج هدفه الثاني في الدقيقة 66 عن طريق لاعبه سعيد القرني، في حين أحرز نقا البقمي هدف الاطمئنان الثالث لصالح وج، ليطير الفريق إلى دور الثمانية لمواجهة الأهلي في استاد (الجوهرة المشعة) بجدة.