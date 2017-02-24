سقوط طائرة إف 16 أردنية بنجران

متابعات – فجر

نجا قائد طائرة أف16 أردنية بعد سقوطها، اليوم الجمعة، في #نجران بالسعودية بسبب خلل فني، حسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر إن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده المملكة العربية #السعودية سقطت اليوم داخل الأراضي السعودية وتمكن قائد الطائرة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص من القفز بالمظلة داخل الأراضي السعودية ولم يصب بأذى وسيعود مساء اليوم إلى #الأردن بالتنسيق مع #سلاح_الجو_السعودي.