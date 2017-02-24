شرطة الرياض : صاحب المركبة الذي تم استيقافه بالقوة “مضطرب نفسياً”

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنية بالمنطقة قامت باستيقاف قائد إحدى المركبات من نوع” فورد تورس” في وقت متأخر مساء أمس الخميس إثر قيامه بصدم مركبه مدنية كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمة الرياض وارتكاب الفرار وصدمه لمركبة رسمية قامت بمتابعته مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات .

وضبط قائدها ( سعودي الجنسيه في العقد الرابع من العمر ) وايقافه بمركز الشرطة المختص بعد حجز مركبته ورفع ما بها من آثار للتحقق من سجله و معرفة دوافعه ” علماً أنه تبدوا عليه علامات الاضطراب النفسي “

وتم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم من قبلهم حسب الاختصاص.