مشاجرة جماعية في الرياض تنتهي بإصابة ثلاثة بإصابات قطعية

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت بلاغا مساء يوم 26-5-1438 عن وقوع مشاجرة جماعية في شارع السويدي العام بين مجموعه من الوافدين مستخدمين العٌصي وبعض أدوات الحفر ( كريك )

جرى على الفور توجيه الفرق العامله في الميدان إلى موقع البلاغ وفض الشجار وضبط أطرافه ( أربع وافدين باكستانيين الجنسية في العقد الرابع من العمر ) واسعاف المصابين منهم ( ثلاث بهم إصابات قطعيه متفرقة ) وبسماع أقوالهم أفادوا عن وقوع الشجار فيما بينهم لاختلافهم على موقع إنشائي

تم ايقافهم جميعا بمركز الشرطة المختص والتعميم عن الهاربين منهم وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .