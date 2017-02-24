ريال مدريد :تصريحات إيسكو أحد أسباب الخسارة أمام فالنسيا

متابعات-فجر:

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، إلى استياء إدارة الميرينجي من حديث لاعب الوسط فرانشيسكو إيسكو عن مستقبله مؤخرًا، حيث قال إنه سيتخذ قرارًا في الصيف المقبل سواء بتجديد عقده أو الرحيل عن النادي.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي ترى أن تصريحات إيسكو قبل مواجهة فالنسيا الأربعاء الماضي كانت أحد أسباب الخسارة في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بالليجا، وأن اللاعب تسبب في وجود حالة من الارتباك في غرفة الملابس قبل اللقاء الصعب على ملعب مستايا.

وأضافت الصحيفة إن النادي الملكي لن يتفاوض مع إيسكو قبل نهاية الموسم، خاصة وأن المدرب زين الدين زيدان لن يستثني إيسكو من نظام مداورة اللاعبين.

يُذكر أن إيسكو صاحب الـ24 عامًا سينتهي عقده في صيف 2018، مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها برشلونة الغريم اللدود للريال.