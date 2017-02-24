البوسنة تطلب من محكمة العدل الدولية إعادة محاكمة صربيا

متابعات – فجر :

رغم رفض صرب البوسنة، قدم أحد المحامين الخميس طلبا إلى محكمة العدل الدولية لإعادة النظر في حكمها الصادر عام 2007 بتبرئة صربيا من تهمة “الإبادة” خلال الحرب، بحسب ما أعلن الزعيم السياسي لمسلمي البوسنة.

ومن المحتمل ان يثير هذا الطلب لدى أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أزمة سياسية جديدة في البلاد المقسمة عرقيا، وقال عضو الرئاسة الجماعية المسلم عزت بكر بيغوفيتش في مؤتمر صحافي في سراييفو إن “تقديم الملف أنجز للتو”.

لكن العضو الصربي في الرئاسة، ملادن ايفانيتش، ندد بخطوة “أحادية الجانب” من نظيره البوسني، مؤكدا أن قرار الطلب من محكمة العدل الدولية كان ينبغي اتخاذه من خلال عملية تصويت في الرئاسة التي تضم صربيا وبوسنيا وكرواتيا، وقال “لم يكن هناك قرار من الرئاسة لطلب إعادة النظر”، وأضاف أنه سيبعث برسالة إلى محكمة العدل الدولية “لإبلاغها بهذه الحقيقة”.