نصائح هامة لمرضى “المياه الزرقاء” في العين

متابعات-فجر :

اذا أوصى طبيبك للعيون بدواء للسيطرة على المياه الزرقاء وأتى بأثر يرضيك فتابع استخدامة باخلاص وتناول جرعات كبيرة من فيتامين ج لكن فقط تحت الاشراف تجنب اجهادالعين لفترات طويلة مثل مشاهدة التلفزيون والقراءة واستخدام الكمبيوتر لفترات طويلة واذا كان يتحتم عليك القيام بأعمال من مسافات قصيرة فترة زمنية طويلة فلابد من أخذ فترات راحة دورية ارفع عينيك كل 20 دقيقة وركز النظر على غرض بعيد، ولابد من تجنب دخان التبغ والقهوة والكحول والنكوتين وكل المشروبات التي تحتوي على الكافيين تناول كميات قليلة فقط من السوائل في اي وقت تجنيب تناول جرعات كبيرة من النيساين.