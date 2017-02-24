وفي مقابلة مع رويترز اشتكى ترامب أيضا من قيام روسيا بنشر صاروخ كروز في انتهاك لمعاهدة للحد من التسلح وقال إنه سيثير هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اجتمع معه.

وعلى صعيد آخر قال ترامب إن الصين يمكنها أن تزيل التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن القومي “بسهولة جدا إذا أرادوا ذلك” مصعدا الضغوط على بكين لبذل المزيد من النفوذ لكبح الأعمال العدائية بشكل متزايد من جانب بيونغيانغ.

ومتحدثا في المكتب البيضاوي أعلن ترامب أيضا أنه “غاضب جدا” من تجارب الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وقال إن تسريع نظام للدفاع الصاروخي لليابان وكوريا الجنوبية حليفي الولايات المتحدة هو أحد خيارات كثيرة متاحة.