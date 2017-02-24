انطلاق محادثات “جنيف 4” بشأن الأزمة السورية

متابعات-فجر :

بدأت في جنيف، أمس الخميس، المفاوضات السورية بحضور وفود المعارضة والنظام السورى، ومبعوثي الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وممثلي المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأوضح ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي أنه سيعقد الجمعة اجتماعات ثنائية مع الأطراف المشاركة فى مفاوضات جنيف للحديث حول إجراءات الوساطة التى يقوم بها لما يمثله ذلك من أهمية قصوى، إلى جانب بحث خطة العمل التى سيتم اتباعها خلال المفاوضات ومواصلة تشجيع الأطراف من خلال المساهمة بكل جهد ممكن فى المفاوضات حتى يمكن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 علاوة على محاولة تحقيق التوافق بين الكيانات المختلفة للمعارضة.

وأكد دى ميستورا أن الحكم الانتقالي أهم محاور قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يهدف إلى رسم خارطة طريق سيتم العمل على تنفيذها موضحاً أن هذا سيتطلب الكثير من الجهد.