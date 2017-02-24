رسمياً.. ليستر سيتي يعلن إقالة مدربه ” كلاوديو رانييري”

متابعات-فجر :

أقال نادي ليستر سيتي مدربه كلاوديو رانييري، بعد تسعة أشهر من قيادته الفريق للفوز بلقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز. وتفصل نقطة واحدة فريق الثعالب (ليستر سيتي) عن أن الهبوط من الدوري، مع بقاء 13 مباراة له من البطولة. وقال بيان النادي إن “مجلسه يشعر أن تغيير القيادة، ضروري لتحقيق فائدة كبيرة للنادي، وإن كان يقر أن الأمر كان مؤلما وجاء على مضض” . وقاد رانييري الثعالب إلى الحصول على اللقب، على الرغم من أن التوقعات بأحتمال فوزه أعطته نسبة واحد من 5000 في بداية الموسم الماضي. ويأتي قرار إقالته بعد أقل من 24 ساعة من هزيمة النادي بهدفين مقابل واحد أمام فريق نادية اشبيلية الاسباني في مباراة الذهاب في بدور ال/ 16 في بطولة كأس أندية ابطال أوربا. وسبق أن أكد رانييري أن فريقه يعطي أولوية لدوري أبطال أوروبا لأن أمامهم فترة طويلة لتحسين الأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز.