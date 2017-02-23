اليمن..الميليشيات تفجر منزل قيادي بالمقاومة في مديرية عتمة بمحافظة “ذمار”

واس-فجر :
فجّرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منزل قيادي في المقاومة الشعبية اليمنية بمركز مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر بالمقاومة في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن عملية التفجير التي طالت منزل القيادي في المقاومة والزعيم القبلي عبدالحميد معوضة هي الثانية منذ اندلاع المواجهات بين المقاومة والميليشيات منذ أكثر من أسبوع، مشيراً إلى أن لجوء الميليشيات الانقلابية إلى تفخيخ المنازل وتفجيرها مؤشر على انكسارها أمام صمود المقاومة وضرباتهم المباغتة لها التي كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن جرائم الميليشيات لن تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها أمام القضاء جراء ما اقترفوه من جرم بحق الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة.