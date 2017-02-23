العثور على جثث 13 مهاجراً داخل حاوية شحن في ليبيا

متابعات-فجر :

أعلنت الأمانة العامة لجمعية «الهلال الأحمر» الليبي، أمس الخميس، «إن 13 مهاجرًا قضوا اختناقًا في حاوية شاحنة كانت تقلهم إلى الشاطئ في غرب ليبيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا قبل إلقائهم ليلاً أمام مركز لإيواء المهاجرين بمدينة الخمس»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».وأشارت «فرانس برس» إلى أن هذه المأساة هي الأخيرة لمهاجرين غير شرعيين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يقصدون ليبيا، الغارقة في الفوضى، في محاولة للوصول إلى أوروبا أملاً في حياةأفضل.

والثلاثاء، تم ضبط 69 مهاجرًا غير شرعي داخل حاوية تنقلها شاحنة إلى شاطئ الخمس التي تبعد 115 كلم عن العاصمة طرابلس، 13 منهم لقوا حتفهم بينهم مراهقان.وأكد الاتحاد الدولي لـ«الصليب الأحمر» في بيان أنه تلقى بلاغًا من «الهلال الأحمر» الليبي في الخمس حول «ضبط 69 مهاجرًا من جنسيات مختلفة داخل حاوية بعضهم لقي حتفه، والبعض الآخر في حالة صحية متدهورة». وأضاف: «كانوا محتجزين في الحاوية لمدة أربعة أيام».