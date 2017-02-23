حاكم دبي يعاقب مرتكبو مخالفات المرور بتنظيف الشوارع

متابعات – فجر

قرر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أن يؤدي شباب ارتكبوا مخالفة مرورية، عقوبة تنظيف الشوارع العامة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء اليوم الخميس إن الشباب قاموا بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة “سيتي ووك” السياحية بدبي.

وقام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يُعرف بـ “التفحيط” على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من كافة الأعمار بما في ذلك الأطفال.

وذكر المكتب في بيان إن حاكم الإمارة قرر أن “يؤدي مرتكبو هذه المخالفة الجسيمة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم”.

وأشار البيان إلى أن الشباب “ضربوا عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة للطريق ما شكّل تهديداً مباشراً لسلامة المشاة في المنطقة”.