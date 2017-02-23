عريقات يؤكد التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين

واس – قجر

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، على ضرورة التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقضية الاستيطان وعدم نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وشدد “عريقات”، في تصريح صخفي عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، عاداً أن ذلك هو خيار فلسطين والعرب.

وأضاف إن مباحثاته مع “شكري” تناولت أيضا ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.