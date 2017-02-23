الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

وكالات – فجر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعدما بدد محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات رفع أسعار الفائدة في مارس مما خفض العائد على السندات الأمريكية وأوقف زخم الاتجاه الصعودي للدولار.

واتجه الذهب في المعاملات الفورية صوب تسجيل أكبر صعود يومي منذ السادس من فبراير مرتفعا 0.9 في المئة إلى 1249.05 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3 بالمئة إلى 1250 دولارا للأوقية.

وقال روبن بار من سوسيتيه جنرال “الدولار تراجع وعوائد السندات تراجعت وأعطى هذا بعض الدعم للذهب”.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى هبوط تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر فائدة. ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة العائد على السندات.

وظلت أسعار الذهب متداولة في نطاق بين 1220 و1240 دولارا منذ مطلع فبراير مع دعم المخاوف بشأن الآفاق السياسية في أوروبا والولايات المتحدة للطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بينما كبح احتمال رفع أسعار الفائدة المكاسب.