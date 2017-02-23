لجنة متابعة المباسط تُزيل العشوائي منها بالعاصمة المقدسة

متابعات – فجر

نفذت لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين بأمانة العاصمة المقدسة عدد من الجولات الميدانية على منطقة العزيزية، مع التركيز على المواقع التي يكثر فيها الباعة المفترشون، وأمام المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق العامة والساحات المحيطة بالمساجد بالشارع العام، وذلك لمعالجة الظواهر السلبية والقضاء على ظاهرة الافتراش بقصد البيع التي يمارسها عدد من المخالفين.

وأوضح منصور بالبيد مدير عام صحة البيئة، بأن الأمانة تكثف حملاتها على هؤلاء الباعة المخالفين الذين يشوهون المظهر العام، وبمتابعة مباشرة من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام مشاط، بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، بعد أن تفشت بشكل ملفت للنظر في بعض المواقع، مما يشكل عائقا على سلامة الطريق وعرقلة لحركة السير ويشغل حيزا من الممتلكات العامة، ناهيك عن استغلال أرصفة المشاة في غير ما خصصت له.

وأشار بالبيد الى أن لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين وبالتعاون مع بلدية العزيزية الفرعية، قامت أمس بحملة واسعة على منطقة العزيزية أزالت خلالها عدد كبير من المباسط العشوائية وصادرت كميات من الخردوات والمواد الغذائية، مؤكدا بأن اللجنة لا تزال تكثف تواجدها في المنطقة لاتخاذ كافة التدابير والقضاء على هذه الظاهرة العشوائية.

من جهته، قال فهد عسيري رئيس لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين، إن الحملة أسفرت عن مصادرة مايقارب (5600) قطعة من الاكسسوارات والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال واكسسوارت الجولات والعطورات، ومايقارب (357) كيلو من الأطعمة المكشوفة والملوثة مثل المنتو والفرموزه والبسبوسه والبيتزا والكيكات، كما تم ضبط سيارتين استغلها اصحابها لعرض البضائع عليها، وتم حجزها ببلدية العزيزية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الاجراءات النظامية، كما سلمت المصادرات أيضا لبلدية العزيزية الفرعية، في حين تم تسليم أصحاب السيارتين لقسم شرطة العزيزية لاتخاذ اللازم بحقهم.