اغلاق 6 مخابز لعدم تقيدها بوزن الخبز بالمدينة

متابعات _فجر

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، من غلق 6 مخابز لعدم التقييد بوزن الخبز، ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وقال محمد الشتاء مدير الإدارة العامة للشؤن الرقابية والأسواق، أن الأمانة ستقوم بجدولة الزيارات الرقابية على مثل هذه الأنشطة اعتبارا من جمادى الآخرة القادم، للتأكد من تلافي جميع الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة وخاصة في نقصان وزن الأرغفة.

وحذر الشتاء جميع المحلات من التلاعب في نقص الوزن أو مخالفة الإشتراطات الصحية، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ فورا عن أي حالة مشابه والتعاون والتكاتف من أجل القضاء على الغش في أوزان الأرغفة أو غيرها من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة.