“الترفيه” ترحب بالنقد البناء والاقتراحات.. وتؤكد حدوث مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية “كوميك كون” 

‏نواف عزيز – الرياض – فجر

أوضحت الهيئة العامة للترفيه، في سلسة تغريدات نشرتها اليوم على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بأنها حدثت مخالفة من الجهة المنظمة للفعالية ، وأكدت أن الجهة المنظمة أخلّت بأحد بنود التصريح المبرم معها .

وتفصيلاً قالت ” الهيئة ” :” بالرغم من نجاح فعالية ⁧‫كوميك كون‬⁩ من ناحية المحتوى والتنظيم، تؤكد الهيئة حدوث مخالفة من الجهة المنظمة للفعالية في نشاط مصاحب لها ، حيث أخلّت الجهة المنظمة بأحد بنود التصريح المبرم معها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي هيئة الترفيه في وقتها وإيقافها ، وتم العمل على إصدار الجزاءات بما يتوازى مع هذه المخالفة ” .

‏وأضافت :” تؤكد الهيئة بأنها تُعنى بتنظيم قطاع الترفيه في بلادنا الحبيبة وتطويره، والارتقاء به، حيث دعمت حتى الآن أكثر من ١٠٠ نشاط ترفيهي ، وتسعى لمراعاة القيم والأخلاق والتقاليد، كما ترحب بأي نقد بنّاء أو مقترحات عبر قنواتها لإيمانها بأن المواطن هو المستفيد الأول ” .