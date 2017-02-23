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“الترفيه” ترحب بالنقد البناء والاقتراحات.. وتؤكد حدوث مخالفة من الجهة المنظمة لفعالية “كوميك كون” 

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