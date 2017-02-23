صحة الرياض تنهي مشاركتها في اسبوع زراعة الشجرة الاربعون

متابعات -فجر

قدمت الادارة العامة للشؤون الزراعية بالرياض الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وذلك نظير مشاركتها في فعالية اسبوع زراعة الشجرة الأربعون ” الشجرة حياتنا ” للعام 1438.

فيما كرّم مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة الرياض أ. ماجد بن عبدالعزيز الفراج كافة القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس في الغرفة التجارية بالرياض .

وتسلّم درع صحة الرياض مسؤول العلاقات العامة والإعلام أ. تركي البقمي.

وتحرص الصحة في كل عام مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في فعالياتها التوعوية لتحقيق الأهداف المشتركة في سبيل المحافظة على سلامة وجودة الموارد المائية والزراعية .