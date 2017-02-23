الربيعة يقف على مشروع مستشفى حوطة سدير

مشعل الغانم – حوطة سدير – فجر

اجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الخميس ، جولة تفقدية بمستشفى حوطة سدير العام ، وتجول خلال زيارته في عدد من أقسام المستشفى ، واطلع على سير العمل، كما زار المرضى المنومين واطمئن على صحتهم .

وقام الدكتور توفيق الربيعة بالاستماع الى مدير المستشفى عبدالرحمن المزروع إلى أهم الإحصاءات و المؤشرات عن المستشفى ، وأبرز المعلومات التي تعكس وضع المستشفى الحالي .

وتوجه وزير الصحة إلى مستشفى حوطة سدير الجديد والذي لايزال قيد الإنشاء ، واطلع على مخطط سير المشروع ، ووقف على المراحل المنجزة والتي لم تكتمل بعد ، واستمع من مدير المستشفى إلى شرح موجز عن التحديات التي حالت دون إنجاز مشروع المستشفى في الوقت المطلوب .

وعبر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن اهتمامه وحرصه على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون إنهاء مشروع مبنى المستشفى الجديد ، وسرعة إيجاد الحلول التي تضمن إنهاء إنشاءه .