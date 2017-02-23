بلدية بارق تصادر مواد غذائية فاسدة وتغلق محال مخالفة

متابعات -فجر

شنت بلدية محافظة بارق عدة جولات ميدانية للمراقبين الصحيين ، وتمت مصادرة كمية من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق المحال المخالفة.

وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي حيث ذكر أن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بعدة جولات ميدانية صباحية ومسائية على المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، وأسفرت عن إغلاق 10 محال مخالفة ، وإشعار ٣٠ محلاً وتمت مصادرة كمية من المواد الغذائية الفاسدة والأدوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

و أكد أن المواد الغذائية الفاسدة المصادرة تقدر بحوالي ٦٥٥٦ جراماً وهي عبارة عن دجاج مجمد ومعلبات الخضار والجبن وأكياس البهارات والكيك والبسكويت منتهية الصلاحية .

و أضاف البارقي أن الجولات الميدانية مازالت مستمرة و سيتم تطبيق التعليمات حسب لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين .