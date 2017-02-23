أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز

واس-فجر:

استقبل صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالإمارة في جدة مؤخراً، مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي، يرافقه عددٌ من قيادات الإدارة والطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز .

وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة في بداية الاستقبال, الفائزين والفائزات على حصدهم الجائزة الوزارية للتميز، وقال: “إن فوزكم بالجوائز مصدر سعادة وفخر واعتزاز لنا, وهي أبلغ رسالة من وزارة التعليم, التي قدّرت تميزكم وجهودكم, فكرّمتكم نظير إنجازاتكم”, مؤكداً سموه أن مستقبل البلاد مبني على العلم والثقافة والفكر, فهي التي ترتقي بالوطن إنساناً ومكاناً .

وحثّ سموه, الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية, ومواصلة التمّيز للنهوض بالوطن, والوصول به إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدّمة, مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة, لحصد جوائز العلوم المتقدّمة في المحافل المحلية والدولية .

من جهته قدّم مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي, الشكر والتقدير للقيادة على دعمها غير المحدود للتعليم في المملكة على وجه العموم وفي جدة بشكل خاص, مثمناً دعم ومتابعة الأمير خالد الفيصل واهتمامه بالتعليم في المنطقة والمحافظات التابعة لها .

وأكد الثقفي أنّ استقبال وتهنئة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لقيادات الإدارة والطلبة والطالبات الحاصلين على الجوائز, ستكون – بإذن الله – حافزاً للجميع لمواصلة السير نحو جودة الأداء التعليمي والتربوي, وتشحذ الهمم وتحفّز العزائم, للمنافسة على حصد الجوائز في حقول الإبداع, مفيداً أن نصائح وتوجيهات سموه ستكون رسالة يحملها الفائزون لزملائهم , لتشجعهم على التميّز ورفع اسم الوطن عالياَ في المناسبات والمسابقات العالمية والمحلية .

يُذكر أن تعليم جدة حقق المركز الأول في الجائزة لفئة التميز الإداري, كما حقق منسوبي ومنسوبات تعليم جدة 13 مقعداً من فئات الجائزة المختلفة, وذلك خلال الحفل الذي حضره معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في الرياض مؤخراً .

وعلى صعيد المناسبات العالمية, حصد تعليم جدة أيضا العام الماضي خمسة أوسمة في بيانات جلوب للربع الثالث لعام 2016م في مجالات المناخ والفينولوجي ورطوبة وحرارة التربة, كما حازت الإدارة على جائزة التميز في جميع مجالات برنامج “إجازتي الترفيهية والتطوعية والسياحية والوظيفية”, علاوة على تحقيقها أحد المراكز الثلاثة الأولى الفائزة عن فئة إدارات التعليم التي نالت درجة استحقاق التميز في جائزة الوزارة للتميز في دورتها السابعة للعام الدراسي 1437/1436 هـ .