إصابة 9 اشخاص اثر انقلاب حافلة بحي النهضة في جدة

متابعات _فجر

وقع حادث انقلاب حافلة ثقل عدد من الركاب بحي النهضة شمال دوار التاريخ وقد اصيب تِسْعَة منهم باصابات متفرقة وقد باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة 6:18 بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 اصابات.

وتابع: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة باشراف القائد الميداني عِوَض الكثيري ، إلى موقع الحادث، ليجدوا (9) اصابات توزعوا كالتالي: 4 اصابات حالتهما متوسطة، (5) إصابات بسيطة تم اسعافها بالموقع

وامد أبوزيد : قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة 3 حالات إلى مستشفى الملك فهد ومصاب الى السعودي الالماني بجدة