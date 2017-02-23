تحذير من موجةشديدة البرودة تجتاح بعض المناطق لمدة أسبوعين مقبلين

متابعات _فجر

حذر باحث فلكي أن تشهد مناطق المملكة من أجواء شديدة البرودة تتخللها أمطار من متوسطة إلى شديدة، بدايةً من اليوم (الخميس) ولمدة 13 يوماً، على أن تضرب بعض المناطق المفتوحة موجة غبار شديدة طوال تلك الأيام.

واوضخ المختص في مجال الطقس سلمان الرمضان وفقاً لـ”الشرق”، أن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية دلالة على البرد الذي يدمي ولا يقتُل، لافتاً إلى أن البرد يكون فيها شديداً وتقوى فيه الرياح.

وأوضح أن أهم ما يميز الحالة الجوية في تلك الأيام هو الحالة المطرية والتي تبدأ خفيفة في ساعات المساء ثم تكون متوسطة وقوية في ساعات الصباح والنهار، متوقعاً أن تستمر درجات الحرارة كما هي حالياً بحيث تكون الأجواء باردة صباحاً، وتبدأ في الاعتدال لاحقاً مع مرور ساعات اليوم.

فيما شهدت الأجزاء الشمالية من العاصمة الرياض الليلة، هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعدية؛ الأمر الذي تسبب في التأثير على حركة المرور بطرق شمال العاصمة.