القبض على شخص سرق محلًّا وآخر عبَّأ وقودًا دون محاسبة وضبط سيارة مسروقة بينبع

متابعات _فجر

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة ينبع؛ من القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين؛ عبأ أولهما الوقود من إحدى المحطات دون محاسبة، وسرق الآخر محلًّا تجاريًّا، كما عثرت على إحدى السيارات المسروقة.

تعود الأحداث عندما ورد بلاغ من مواطن إلى عمليات دوريات الأمن، يفيد بأن مركبته تعرضت للسرقة من إحدى المحطات، وعلى الفور تم البحث عن المركبة بالمحافظة، وبعد مضيّ نصف ساعة تم العثور عليها وتسليمها لجهة الاختصاص.

وضبطت دوريات الأمن القبضَ على شخص سرق أحد المحال لبيع الدخان؛ حيث تم أخذ صفات الشخص والمركبة من قبل المبلغ، وتم البحث عنه بالأحياء المجاورة والقبض عليه وتسليمه لجهة الاختصاص.

والقت دوريات الأمن اشخص قام بتعبئة وقود من محطة في تقاطع النسيم، دون محاسبة عامل المحطة، ولاذ بالفرار، وجرى تسليمه لجهة الاختصاص.