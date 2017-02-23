أسباب فقدان الشهية المفاجئ

متابعات-فجر :

فُقدان الشهية هو الشعور بالشبع على الرّغم من عدم الأكل، أو عدم الرغبة في الأكل عند رُؤيته وعدم الشعور بالحاجة إلى ذلك، وقد تحدُث هذه الحالة فجأة وتستمر لفترة قصيرة ثُم تنتهي، إلّا أنّها إذا تكرّرت واستمرّت لفترة طويلة يجب التوجّه إلى الطبيب ومعرفة السبب. أسباب فُقدان الشهية المُفاجئ يحتاج جسم الإنسان إلى الغذاء حتى ينمو بشكل سليم، وحتى يستطيع مقاومة الأمراض التي قد تُصيبه، وسوف نتحدّث عن الأسباب التي تُؤدي إلى فُقدان الشهية بشكل مفاجئ عن الإنسان، وهي: الحالة النفسية للشخص، مثل القلق والتوتر والاكتئاب قد تُؤدّي إلى عدم الرغبة في الأكل، ومع المُدة قد يتطوّر الأمر لفُقدان الشهية بشكل مُستمر ومتواصل. الرجيم الذي تتبعه العديد من السيدات بشكل خاص بهدف الحصول على جسم رشيق، قد يُؤدّي إلى فقدان الشهية لفترات طويلة وهذا ما يُسبب إصابتهم بفقر الدم. حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية عند السيدات. خلل في عمل الغُدة الدرقية، ومنها زيادة أو نقص إفرازها. الحمل، ولكن هذه الحالة تُصيب معظم السيدات الحوامل في بداية الحمل ثُم تختفي تدريجياً. مشاكل صحية في المعدة. الأمراض المُتعلقة بالكبد، أو الكلى. قد تُصيب هذه الحالة الطُلاب في فترة الامتحانات. كثرة شُرب القهوة. التدخين. أعراض فقدان الشهية نقص الوزن الملحوظ. الشعور الدائم بالتعب والإرهاق رغم عدم القيام بأي مجهود. ضَعف الشعر، ممّا يعني تساقطه بكثرة. الأرق. حدوث جفاف في الجلد. قد يتغيّر لون أصابع اليد إلى الأزرق. علاج فقدان الشهية إن كان السبب نفسياً يجب على الطبيب النفسي معالجة المُشكلة التي ستُؤدّي إلى علاج مُشكلة فقدان الشهية. توزيع الوجبات الكبيرة على وجبات صغيرة يتم تناولها خلال اليوم، ويوماً بعد يوم سيعتاد الجسم على الإحساس بالجوع وحاجته إلى الطعام. شُرب بعض الأعشاب التي تُساعد على فتح الشهية، مثل الزعتر المغلي والبابونج واليانسون والكمون. التقليل من شُرب المُنبهات والمشروبات الغازية. إضافة التوابل إلى الطعام؛ فهي تُساعد على فتح الشهية. تناوُل الفواكه وأهمها التُفاح لأن له قدرة على فتح الشهية. يُمكن استخدام الفيتامينات التي تفتح الشهية. تنظيم وقت النوم. تناول عصير البرتقال يومياً؛ بحيث يشرب الشخص كوباً كلّ ساعتين وبعد مضيّ ثلاثة أيام سوف يُلاحظ تغيُّراً ملحوظاً على شهيته. إن مُشكلة فقدان الشهية لا يجب أن يستهين بها صاحبها؛ فهي على المدى الطويل تُسبّب ضعف الجسم الشديد مما يستدعي دخوله المشفى بشكل فوري، حتى يُعطى المُغذّيات اللازمة عن طريق الوريد، ويستطيع الحفاظ على حياته.