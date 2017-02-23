بالفيديو.. “وزارة العمل” تتابع حالة خادمة تعرضت للتعذيب على يد كفيلها ب “نجران”

متابعات-فجر :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يظهر تعذيب أحد المواطنين لخادمته المنزلية بنجران.

وأظهر المقطع الخادمة وقد تعرضت للتعنيف؛ حيث تتضح كدمات شديدة على وجهها، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل جراء تصرف الكفيل، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متابعتها للقضية ولحالة الخادمة الصحية،وصرح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على موقع “تويتر” أن الوزارة تتابع مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

من جانبها، تفاعلت شرطة نجران سريعاً مع الواقعة، حيث أكدت أنه تم توقيف كفيل العاملة المعنفة، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.