تطبيق “Instagram ” يطلق ميزة جديدة

متابعات-فجر :

أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك،إنستاجرام عن إمكانية المشاركة بشكل أكبر لجميع مستخدمي تطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس البالغ عددهم 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، وذلك عن السماح بمشاركة ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات في موضوع واحد.

وتوفر هذه الطريقة على المستخدمين فيضان التنبيهات عند قيامهم بمشاركة مجموعة من أفضل الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، بحيث يمكن تجميعها ضمن موضوع واحد، ورغم انها تقترب بشكل ما إلى قصص إنستاجرام إلا أنها أكثر قرباً من طبيعة التطبيق وتفتقر للملصقات والرسم.

ويظهر حالياً رمز جديد يمكن المستخدم من تحديد عدة صور وفيديوهات عند رغبته بتحميل الصور الخاصة به إلى الخدمة، ويمكن بسهولة التحكم تماماً كيف سوف يظهر هذا الموضوع للمتابعين عن طريق الضغط المطول لتغيير الترتيب وإضافة الفلتر لكل شيء دفعة واحدة أو التعديل عليها بشكل منفرد.

وتمتلك هذه الصور مجتمعة شرحاً موحداً إلى جانب اشتراكها جميعاً ضمن علامات موقع جغرافي وإعجابات وتعليقات موحدة، وتقتصر حالياً على الصور والفيديوهات مربعة الشكل، وهو تقييد ألغته الشركة في عام 2015، وقد تعمل لاحقاً على إلغاءه ضمن هذه النوعية من التدوينات والسماح بإدراج صور وفيديوهات بنسب عرض مختلفة.

وأضافت إنستاجرام رمزاً جديداً يظهر ضمن الملف الشخصي للمستخدم للدلالة على أن هناك المزيد من الصور ضمن هذا الموضوع، وذلك للتمييز بين هذه المواضيع الجديدة والمواضيع القياسية التقليدية، كما يتم عرض نقطة زرقاء أسفل هذه المواضيع عند مشاهدتها لإظهار وجود المزيد من المحتوى الذي يمكن عرضه عن طريق التمرير إلى اليمين أو اليسار.