“ريال مدريد” يسقط أمام “فالنسيا” في بطولة الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

تعرض فريق ريال مدريد لخسارة جديدة في بطولة الدوري الإسباني في هذا الموسم بعدما خسر في المباراة التي جمعته بفالنسيا على ملعب المستايا بهدف مقابل هدفين.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول حيث سجل كل من سيموني زازا و فابيان أوريلانا في حين سجل هدف الفريق الملكي الوحيد كريستيانو رونالدو.

ليخسر فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للمرة الثانية في بطولة الدوري في هذا العام في ظرف شهرين فقط على الرغم من أنه لم يهزم في العام الماضي إلا في مباراة واحدة.

الجدير بالذكر أن فريق إشبيلية كان صاحب الفوز الأول على الميرنجي في الليجا في هذا الموسم بعدما تفوق عليه بنفس نتيجةبهدفين مقابل هدف.